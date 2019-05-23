سعر اليورو اليوم الخميس 23-5-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تنشر "الوطن" أسعار صرف اليورو في عد من البنوك الحكومية والخاصة، حيث تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 23 مايو، والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 18.81 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 18.77 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 18.82 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم نحو 18.81 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في عودة اليوم نحو 18.81 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي اليوم نحو 18.80 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.