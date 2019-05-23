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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-5-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-5-2019 في مصر

عاجل| الصين تطالب أمريكا بـ"الصدق" لكي تستمر محادثات التجارة

عاجل| الصين تطالب أمريكا بـ"الصدق" لكي تستمر محادثات التجارة

بالفيديو| باكستان تعلن نجاح إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووية

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سعر اليورو اليوم الخميس 23-5-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الخميس 23-5-2019 في مصر

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وزير إماراتي لـ"مدبولي": مصر وجهة الاستثمار المفضلة لدينا

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