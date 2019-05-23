سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-5-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

شهد سعر الريال السعودي تراجعا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصري، وترصد "الوطن" لقرائها أسعار بيع وشراء الريال السعودي كما يلي:

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.50 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري العربي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري العربي المصري نحو 4.47 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.47 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.