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جهاز المنتخب يدافع عن اختيارات اللاعبين

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الحكومة البريطانية تؤجل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي

الحكومة البريطانية تؤجل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي

طوارئ بجنوب سيناء تزامنا مع موجة الحر الشديدة

طوارئ بجنوب سيناء تزامنا مع موجة الحر الشديدة

لجان النواب تطلق "صافرة مراقبة" استعدادات الحكومة لاستقبال كأس أفريقيا

لجان النواب تطلق "صافرة مراقبة" استعدادات الحكومة لاستقبال كأس أفريقيا

عميد"حوض النيل": جولة السيسي الأفريقية لتعميق التعاون مع دول القارة

عميد"حوض النيل": جولة السيسي الأفريقية لتعميق التعاون مع دول القارة

"تموين كفر الشيخ": توريد 116828 طن قمح للشون والصوامع منذ بداية الموسم

"تموين كفر الشيخ": توريد 116828 طن قمح للشون والصوامع منذ بداية الموسم

الرقابة الإدارية: ضبط وقائع لموظفين مرتشيين بمناصب حكومية

الرقابة الإدارية: ضبط وقائع لموظفين مرتشيين بمناصب حكومية

اختيارات الوطن

عائشة بن أحمد: أفضّل الظهور دون «مكياج».. ومستعدة لتقديم شخصية «محجبة» للمرة الثالثة

عائشة بن أحمد: أفضّل الظهور دون «مكياج».. ومستعدة لتقديم شخصية «محجبة» للمرة الثالثة

مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

«فيلم» يدافع عن الأيتام ورد السجون: كفاية اللى هما فيه

«فيلم» يدافع عن الأيتام ورد السجون: كفاية اللى هما فيه

« الوطن» تعايش زراعة كبد مريض بمستشفى الجهاز الهضمى فى المنصورة

« الوطن» تعايش زراعة كبد مريض بمستشفى الجهاز الهضمى فى المنصورة

عمر الشريف يكتب: درس فى الحب

عمر الشريف يكتب: درس فى الحب

من هي نعيمة المصرية التي ذكرها "المليجي" في مقال له وتغنى بأغانيها ؟

من هي نعيمة المصرية التي ذكرها "المليجي" في مقال له وتغنى بأغانيها ؟

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