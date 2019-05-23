بهدوء تام.. اعترف الشاب المنسوب إليه تهمة القتل العمد لجارته في بولاق الدكرور بتفاصيل جريمته أثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة، وقال المتهم: "اللي حصل إن أنا مكانش معايا فلوس.. وكنت بسمع من الجيران إن المجني عليها دي عندها فلوس كتير، قلت أروح اسرقها".

وقال في اعترافاته: "رحت علشان أسرقها، دخلت الشقة من الشباك، وبعدين بدأت أخد فى دهب وفلوس في أوضة النوم.. لقيتها قامت من النوم، ولسه بتصرخ.. طلعت السكين من معايا وفضلت أضرب فيها لحد ما ماتت.. وبعدين هربت ما سرقتش حاجة، ودلوقتي هتعدم".

وأضاف المتهم قائلا: "أنا قتلتها قبل صلاة الفجر على طول، وبعدين هربت قبل ما حد يشوفني وهو نازل يصلي الفجر، ومفيش 8 ساعات ولقيت المباحث عندنا فى الشقة، عرفت إن الموضوع اتكشف، واعترفت على طول بتفاصيل الجريمة".

وسجلت النيابة ما جاء على لسان المتهم فى التحقيقات، وأصدرت قرارا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت له تهمة القتل العمد، المقترنة بالسرقة، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة بورود اخطارا لقسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها وانتقلت على الفور قوات الأمن تحت قيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث القطاع، والمقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، لفحص البلاغ وتبين أن الجثة لعجوز في العقد الثامن من العمر مصابة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد.

وتبين من خلال التحريات ومعاينة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، أن المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الأرضي مكونة من غرفة وحمام فقط ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتى عثر عليها أحد سكان العقار ملقاة على الأرض غارقة في دمائها.

وخلال قرابة الـ 8 ساعات نجح فريق البحث في التوصل إلى الجاني من خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وفحص أخر المترددين على العقار مسرح الجريمة، حيث تبين أنه أحد سكان المنطقة وتم رصد دخوله للمنزل في وقت معاصر لوقوع الجريمة وإلقاء القبض عليه اعترف بتسديد 6 طعنات للقتيلة في منطقة البطن بدافع السرقة معتقدا انها تمتلك مبلغ مالية.