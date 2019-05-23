نظم اتحاد المستثمرات العرب لوفد مكون من مجلس رجال الأعمال النيجيري، عدد من الزيارات تنشيط السياحة ودعم التنمية الاقتصادية بين الجانبين.

وأعلن الاتحاد، في بيان صحفي، أن برنامج الوفد النيجيري شمل زيارة مدينة العاشر من رمضان.

وأكدت هدى يسى رئيس الاتحاد، أن الزيارة جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوجه لأفريقيا.

وبناء علي البيان الصحفي تشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية يبلغ حوالي 5 مليارات دولار، وتتركز أعلى القيم التصديرية من مصر لدول إفريقيا في 4 دول أفريقية، تتمثل في نيجيريا، كينيا، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، وتعد نيجيريا من أقوى الاقتصادات في الدول الإفريقية بعد جنوب أفريقيا. كما تعد نيجيريا واحدة من أكبر ثلاث كيانات في القارة الأفريقية، وتعود العلاقات الثنائية إلى مطلع الستينيات.

وأضافت يسي، أنه تم تنظيم زيارة للوفد النيجيري إلى ثاني مدينة صناعية وهي مدينة العبور والتعرف على الصناعات الحديثة بها، كما تم عقد لقاء مع محافظ الشرقية وبحث سبل التعاون المستقبلي بين وفد رجال الأعمال النيجيري والمستثمرات العرب لإقامة مشروعات استثمارية بالمحافظة.

وقالت يسي، إن الاتحاد نظيم زيارة للوفد النيجيري لعدد من المعالم السياحية المهمة مثل الأهرامات والصوت والضوء والمتحف الكبير.

وفي ختام زيارة الوفد النيجيري لمصر نظم الاتحاد لقاء له مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حيث ناقش المحافظ مع وفدي الاتحاد ورجال الأعمال بدولة نيجيريا، أنه بصدد إقامة منطقة صناعية متخصصة للأثاث على مساحة 6 آلاف فدان في مدينة بلبيس وتساهم في توفير فرص عمل كبيرة للشباب على أن يساهم الاتحاد في الترويج للمنطقة.