قرر الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، تسيير أتوبيسات مكيفة من أمام أبواب الجامعة حتى مداخل الكليات تيسيرا على طلاب جامعة قناة السويس وتفاديا للموجة الحارة التي تمر بها البلاد وحفاظا على سلامة الطلاب.

كما قرر رئيس الجامعة، دخول سيارات الأجرة وأولياء الأمور لتوصيل الطلاب دون تصريح مسبق.

وكان الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة، أجرى جولة تفقدية داخل 12 كلية من كليات الجامع، لرصد أي شكاوى من الطلاب ورفع الاستعدادات الطبية القصوى داخل اللجان.

كما حرص رئيس الجامعة على التواجد أمام بوابات الجامعة منذ الصباح الباكر لمتابعة استخدام الطلاب الأتوبيسات المكيفة من بوابات الجامعة إلى مداخل لجان الامتحانات.

وواصل الدكتور طارق راشد، دخول اللجان للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة وكذلك جرى إضافة المراوح المتحركة داخل اللجان لزيادة التهوية.