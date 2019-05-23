قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم طقس شديد الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة 45 وهي نفس درجة الحرارة في الجنوب، وتصل أيضا لأول مرة في السواحل الشمالية إلى 40 دوجة، وأعلى درجة حرارة حاليا في الوادي الجديد وتصل الآن إلى 46 درجة مئوية.

وأضاف "عبد العال"، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه بداية من الغد سيبدأ الانخفاض في درجات الحرارة بداية في السواحل الغربية التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 30 درجة، بانخفاض 10 درجات عن اليوم، وعلى آخر النهار سيكون الانخفاض في جميع السواحل الشمالية، وأنه وبداية من السبت سيكون الانخفاض على جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار "عبد العال"، إلى أن هذه الموجة الحارة لم تكن الأولى التي تمر على مصر، حيث إنه في أحد السنوات السابقة وصلت درجة الحرارة في القاهرة إلى 46 درجة، وعام 88 وصلت إلى 47 درجة، وأن ما أثار اهتمام المواطنين الآن بدرجات الحرارة يرجع إلى أننا في شهر رمضان وأجواء صيام.

ووجه "عبد العال" عدة نصائح للمواطنين، وهي عدم التواجد أو التعرض للشمس لفترات طويلة، والذي يضطر لذلك يجب أن يكون معه شمسية أو كاب، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية، والسادة قادة السيارات يجب أن يكون تانك البنزين غير ممتلئ على أخره، ومن يشعر من المواطنين بارتفاع حرارته يجب أن يذهب إلى المستشفى سريعا، وذلك بسبب ضربات الشمس، وسيتلقى العلاج بشكل سريع، ويجب الأكثار من تناول السوائل من فترات الإفطار وحتى موعد السحور.