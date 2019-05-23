أصدر الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بيانا برفع حالة الطوارئ القصوى بخصوص امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد في بيانه، أنه جرى تخصيص أتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب من البوابات إلى مقار اللجان والكليات والعكس على مدار اليوم، وتوفير سيارة إسعاف بقطاعات الجامعة الثلاث، مع توافر طبيب وممرضة بكل لجنة امتحانات.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تكثيف وتشغيل المراوح في لجان الامتحانات بالكليات، وتشغيل التكييفات بالمدرجات الموجود بها لجان امتحانات، مع ضرورة إعلان حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى الجامعي.