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«الخريطة الاستثمارية».. «بوصلة» أموال المصريين

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الكنيسة الإنجيلية: نشكر الرئيس على ترميم الكنائس بعد حرائق الإخوان

الكنيسة الإنجيلية: نشكر الرئيس على ترميم الكنائس بعد حرائق الإخوان

قتيل و3 جرحى جراء إطلاق نار في كنيس بكاليفورنيا

قتيل و3 جرحى جراء إطلاق نار في كنيس بكاليفورنيا

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم منذ عدة أسابيع

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم منذ عدة أسابيع

رئيس جامعة بني سويف يشهد قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية

رئيس جامعة بني سويف يشهد قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية

مدير "البحوث الصينية": علينا التعلم من تجربة الصين في العمل

مدير "البحوث الصينية": علينا التعلم من تجربة الصين في العمل

مدير "البحوث الصينية": مصر هتوفر على الصين نقل البضائع إلى أفريقيا

مدير "البحوث الصينية": مصر هتوفر على الصين نقل البضائع إلى أفريقيا

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"القلب أبيض".. "فاطمة" عن تبرع جارها القبطي بعمرة لها: "ده ابني"

المصري المتهم بإهانة "شيعة البحرين" لا يحمل جنسية أخرى وزار القاهرة من أسبوع

المصري المتهم بإهانة "شيعة البحرين" لا يحمل جنسية أخرى وزار القاهرة من أسبوع

"كُحل سبت النور" في عيون نساء مصر.. عادة تتوارثها الأجيال

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ناهد السباعي و"التريند".. رقص وملابس جريئة و"رسالة من الله"

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