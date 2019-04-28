رئيس جامعة بني سويف يشهد قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمشاركة الأخوة المسيحيين أفراحهم بعيد القيامة المجيد.

جاء ذلك بحضور مندوب عن رئيس الجمهورية، ومجموعة من الوزراء، والسفراء، ورجال الدولة، وأعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والمئات من الأقباط.

وتقدم الدكتور منصور حسن، بتهنئة البابا تواضروس الثاني في نهاية القداس، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا.