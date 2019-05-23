تمكنت الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق داخل محل دواجن بقرية بني سلامة بوادي النطرون.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بقرية بني سلامة بوادي النطرون.

وانتقل المقدم حمدى زكريا رئيس وحدة الدفاع المدني بوادى النطرون، والنقيب محمد المرشيدي، وجرى السيطرة على الحريق داخل محل الدواجن دون حدوث إصابات.

ونتج عن ذلك نفوق العشرات من الدواجن بمحل ملك "باسم. م. م"، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة.