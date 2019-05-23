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جهاز المنتخب يدافع عن اختيارات اللاعبين

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مقطع فيديو متداول للقذافي مع أبناءه حينما كانوا صغارا.. وجه آخر

مقطع فيديو متداول للقذافي مع أبناءه حينما كانوا صغارا.. وجه آخر

صحة الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات تزامنا مع موجة الحر

صحة الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات تزامنا مع موجة الحر

"تعليم جنوب سيناء": إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

"تعليم جنوب سيناء": إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

الليلة.. أمسية "دوم حكي" تقدم قراءة في أشعار المتصوفة بالأعلى للثقافة

الليلة.. أمسية "دوم حكي" تقدم قراءة في أشعار المتصوفة بالأعلى للثقافة

السيطرة على حريقين في أرض زراعية وشقة سكنية بالبحيرة

السيطرة على حريقين في أرض زراعية وشقة سكنية بالبحيرة

معرض خيري للملابس لغير القادرين في العاشر من رمضان

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عائشة بن أحمد: أفضّل الظهور دون «مكياج».. ومستعدة لتقديم شخصية «محجبة» للمرة الثالثة

عائشة بن أحمد: أفضّل الظهور دون «مكياج».. ومستعدة لتقديم شخصية «محجبة» للمرة الثالثة

مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

سماح أبوبكر عزت تروي لـ"الوطن" تفاصيل ضم قصتها لمنهج التعليم بالإمارات

سماح أبوبكر عزت تروي لـ"الوطن" تفاصيل ضم قصتها لمنهج التعليم بالإمارات

«فيلم» يدافع عن الأيتام ورد السجون: كفاية اللى هما فيه

«فيلم» يدافع عن الأيتام ورد السجون: كفاية اللى هما فيه

« الوطن» تعايش زراعة كبد مريض بمستشفى الجهاز الهضمى فى المنصورة

« الوطن» تعايش زراعة كبد مريض بمستشفى الجهاز الهضمى فى المنصورة

عمر الشريف يكتب: درس فى الحب

عمر الشريف يكتب: درس فى الحب

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