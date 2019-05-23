تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، مركز توزيع الأسئلة، كما تابعت تسليم أوراق امتحانات الصف الأول الثانوي للمواد التي سيجرى أداء الطلاب الامتحان بها ورقياً الأسبوع المقبل.

كما تابعت أعمال كنترول الشهادة الإعدادية والاستعدادات لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وترتيب الطلاب الأوائل الذين سيجرى تكريمهم.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ سيعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي يوم الأحد المقبل، مبنية أنه سيجرى إعلانها على موقع المديرية.

وبينت أن امتحانات الصف الأول الثانوي والدبلومات الفنية سوف تُستأنف في موعدها الاسبوع المقبل حسب تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت أن نسبة امتحان طلاب الصف الأول الثانوي إلكترونياً كانت أمس 93.5%، مؤكدة أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة.