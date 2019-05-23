معرض خيري للملابس لغير القادرين في العاشر من رمضان

نظمت منظمة الحرية لحقوق الإنسان، برئاسة محمد كامل عرفة الأمين العام، معرض ملابس مجاني، لغير القادرين بمدينة العاشر من رمضان.

وقال محمد كامل عرفة، أمين عام منظمة الحرية لحقوق الإنسان، إن المعرض يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي والرعاية الإنسانية للتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط.

وأشار إلى أن المعرض ضم مجموعة كبيرة من الملابس الجديدة والمستعملة بعد غسلها جيدًا وكيها وتم تقديمها بالمجان للبسطاء وغير القادرين على شراء ملابس جديدة بمناسبة اقتراب عيد الفطر.

نظم المعرض أعضاء المنظمة كلا من أسماء عبدالرحمن، ومنير عبدالعاطي وهاني العشماوي وأحمد نجم.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية رمضان لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجًا.