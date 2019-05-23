هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بقرب حلول عيد الفطر المبارك، في زيارة له اليوم، بديوان عام وزارة الأوقاف.

وقال زكى خلال اللقاء: "إننا نهنئكم بشهر رمضان المبارك وبقرب حلول عيد الفطر، ونقدر دائما موقفكم وآراءكم الفعالة في بناء اللحمة الوطنية المصرية، والتي تساهم في دفع التنمية وخلق مناخ للعيش المشترك وقبول الآخر".

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية له بعيد الفطر، والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتقنا في مواجهة التحديات معا، وزيارتكم اليوم تعكس تلاحم حقيقى ويوضح للجميع حالة التعايش الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد".