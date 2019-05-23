السيطرة على حريقين في أرض زراعية وشقة سكنية بالبحيرة

تمكنت الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق في أرض زراعية بها قمح بأبو حمص جراء سقوط سلك تيار عالي.

تلقى اللواء مجدي القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا بسقوط سلك تيار عالي على فدانين قمح واشتعال النيران في 20 قيراطا منها، وانتقل المقدم بهاء الكردي رئيس وحدة الدفاع المدني، إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده.

كنا تمكنت الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة بالدور الثاني علوي خلف مسجد التوحيد بمدينة إيتاي البارود، وتم السيطرة عليه دون حدوث إصابات، وبالفحص تبين تسرب غاز داخل المطبخ بشقة ملك "محمد. ع. ب"، وتم تحرير محضر بالواقعة.