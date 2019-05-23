قررت نيابة فرشوط بقنا، اليوم، حبس "أبو الحجاج. ك. ا"، 30 عامًا، عامل بنجع القاضي بفرشوط، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر بدون تصريح.

كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا أمس الأربعاء، يفيد بنشوب مشاجره بين أبناء عائلة "همام"، وأخوالهما من عائلة أبو الحجاج بنجع القاضي بفرشوط واستخدمت فيها الأسلحة النارية.

وبحسب تحريات مباحث قنا تبين نشوب المشاجرة بسبب خلاف العائلتين على ملكية قطعة أرض بالميراث، وقام خلالها المتهم المحبوس، بإطلاق عدة أعيرة من بندقية خرطوش مما أسفر عن مصرع ابن عمته، محمود رجب همام، 30 سنة، وإصابة، جلال حسن همام، 50 سنة مزارع ابن عم القتيل.