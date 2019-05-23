30 مليون طن فائض الأسمنت في الأسواق.. و"سينا": تراجع الدولار غير مؤثر

قال المهندس تامر مجدى العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء المملوكة لمجموعة "فيكا" العالمية، إن هناك نحو 30 مليون طن فائض إنتاجي في سوق الأسمنت حاليا، وإن المعروض حاليا يفوق حجم الطلب على السلعة الاستراتيجية.

وأكد خلال حفل السحور الذي أقامته الشركة المملوكة لمجموعة "فيكا" العالمية أمس، أنه من المتوقع أن تشهد سوق الأسمنت تحركات خلال الأشهر القليلة المقبلة تؤدي إلي حدوث انتعاشة نسبية داخل القطاع، موضحا أن المشروعات القومية والبنية التحتية تسهم في امتصاص جانب من المعروض، لكنها لا يمكن أن تستوعب كامل الفائض الحالي.

وأضاف مجدي، أن تكلفة إنتاج الأسمنت تنخفض بشكل نسبي نتيجة تراجع أسعار الدولار، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن أسعار الأسمنت لن تنخفض تأثرا بهذا التراجع نتيجة لطبيعة السوق، متوقعا أن تسهم الزيادة الجديدة التي أعلنتها الحكومة في أسعار الكهرباء في ارتفاع الأسعار بنسبة 15 - 25%.

وأشار العضو المنتدب لأسمنت سينا، إلى أن بعض الشركات لجأت إلى تصدير الأسمنت بعد الزيادة الكبيرة في المعروض، لكن بكميات ضئيلة، لافتا إلي أن هناك صعوبة بالغة في عملية التصدير، نظرا لوجود منافسين أقوياء في الأسواق العالمية وعلى رأسهم تركيا والسعودية وتونس، فضلا عن عدم وجود تنافسية سعرية من جانب المنتج المصري بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.

وكشف أن إجمالي الاستثمارات التي ضختها مجموعة "فيكا" الفرنسية عبر شركتها في مصر "أسمنت سينا" بلغت نحو 200 مليون يورو، فيما ستقوم باستثمار 30 مليون يورو آخرين خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن إنتاج الشركة في الوقت الحالي يبلغ 4500 طن يوميا سترتفع إلي 9 آلاف طن بداية العام المقبل عقب إعادة تشغيل أحد خطوط الإنتاج التي كانت متوقفة الفترة الماضية.