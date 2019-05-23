أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ميكنة بيانات خريجي الجامعة، وإلزام كل الكليات بتحميل بيانات كل الدفعات على أقراص ممغنطة، وتشمل البيانات قرار منح الدرجة العلمية وصور البراءات، وذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم 171 والمنعقد بتاريخ 22 مايو الجاري.

وقال حسن إن تلك الإجراء تأتي في إطار أن تصبح الجامعة إلكترونية بصورة مرحلية، حيث تتحول فيها جميع التعاملات الورقية إلى إلكترونية، باستخدام أحدث أنظمة تقنيات المعلومات والاتصالات، باعتبارها أحد أنماط التعليم العالي الحديثة، التي تعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعة ووضعها في مكانة مرموقة بين مصاف الجامعات المتقدمة.