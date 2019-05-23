استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، وصول شحنات سلاح إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

واعتبرت اللجنة، أن ذلك بادرة خطيرة وانتهاك واضح للشرعية الدولية، المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 1970، الذي ينص على حظر بيع وتوريد السلاح وما يتعلق به إلى ليبيا.

ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للقيام بواجباتهما تجاه الشعب الليبي، واتخاذ موقف حاسم من تلك الخروقات الخطيرة ووضع حد لها.

وناشدت اللجنة، دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والاتحاد الأوروبي إلى تشديد الرقابة على المنافذ البحرية، التي قد تستخدم لتهريب السلاح، الذي سيكون له آثاره الخطيرة على أمن واستقرار دول المنطقة.