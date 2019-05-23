أشادت الفنانة نشوى مصطفى، بأداء الفنانة ياسمين صبري، في أول تجاربها مع البطولة المطلقة من خلال مسلسل "حكايتي"، قائلة: "ستكون من أهم نجمات العالم العربي".

وكتبت "نشوى" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مواصفات سوبر ستار وكاريزما والكاميرا حابة ملامحها وذكية، على فكرة ممكن يكون فيه ممثلات بيمثلوا أحسن منها بس هي حجزت مكان نجومية متوهجة بقالنا فترة معندناش النوعية دي".

وتابعت "نشوى": "سناء جميل ومحسنة توفيق ممثلات عباقرة لكن ماكنوش نجمات صف أول، نجمات أفيش يعنى، ياسمين صبري ممثلة بتلمع".