يقدم معهد هوليود للفيلم، ورشة صناعة وبيع وتسويق الفيلم في هوليود والعالم وذلك يوم 10 و11 يونيو المقبل، بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،

وتهدف الورشة عمل أفلام احترافية تستهدف الجمهور والموزعين السينمائيين، ويجرى تقسيم ساعات الورشة 16 ساعة على يومين.

ويقدم المحاضرات دوڤ سيمنز منتج بهوليود وأسس معهد هوليوود للفيلم في 1990، وتخرج من هذه الورشة أكثر من 45 ألف طالب منهم نجوم بهوليود مثل: ويل سميث، برادلي كوپر، سپايك لي، كوينتين تارانتينو، كوين لطيفة، روچر كورمان، چورچ كلوني، اليري بيرتينيللي، سينبا.

وجاءت أسعار التذاكر 5 آلاف، 7 آلاف، 10 آلاف جنيه، ويمكن الحجز إلكترونيًا من هنــــا.