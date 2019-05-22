"التضامن" تعقد أول ورشة عمل تشاركية لبرنامج "فرصة"

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، أول ورشة عمل تشاركية لبرنامج " فرصة" احدى مبادرات الوزارة ضمن خطة التمكين الاقتصادي، واستكمالاً برنامج تكافل وكرامة، وذلك تحت عنوان" تطوير منصات التوظيف الصديقة لبرنامج فرصة"، والتي تركز على آليات الاعداد للحصول على الوظائف ومختلف أدوات ومنصات التوظيف.

وقال الدكتورعاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الهدف من ورشة العمل هو التعرف على أفضل الممارسات الوطنية في مجالات تنظيم ملتقيات ومعارض التوظيف، واستعراض التجارب الحالية لمنصات التوظيف علي شبكة الإنترنت، أيضاً مناقشة كيفية رفع كفاءة برامج التدريب المنتهية بالتوظيف لدى الشركات الكبرى.

وأضاف أنه من خلال ورشة العمل جرى تعريف الحضور بالتوجهات الجديدة بالوزارة في تطوير برنامج "فرصة"، من أجل دفع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والفئات التي رفضت منه أو الفئات التي تبحث عن فرصة عمل لرفع مستواها الاقتصادي وتمكينها.

وأكد "الشبراوي"، أنه جرى مناقشة مسودة البرامج ووضع منظومة متكاملة لتنمية الأسر محدودة الدخل تشتمل على عدة جوانب منها تأهيل الأفراد بدءاً من العمل على تعديل السلوكيات والثقافة الخاصة بالنظرة للعمل والتطوير الذاتي، والانتقال من الثقافة الإتكالية لثقافة العمل والبحث عن مورد رزق، والاعتماد على الذات.

وأوضح أن مختلف أنواع الدعم المقدمة للفئات المستفيدة يتمثل في تغيير الثقافة وتعديل السلوك مروراً بالتأهيل للمشروع وامتلاك الأصول، والحصول على التمويل اللازم سيتم بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي والتنسيق مع أجهزة الدولة كوزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، وبالمتابعة من الوزارة من خلال الميسرات ورائدات الأعمال.