تابع الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم، سير الامتحانات، مؤكدا أن كافة أعمال الامتحانات تجرى في قاعات مناسبة وغير معرضة لأشعة الشمس، واطمأن على ضرورة مواصلة العمل وتكاتف الجهود من أجل توفير كافة سبل الدعم للطلاب داخل اللجان لتيسير عليهم أداء الامتحان، مع توفير أطقم طبية داخل اللجان وسيارات إسعاف خارجها في كافة أيام الامتحانات وذلك تحسبا لأي طوارئ.

وقال إن الجامعة حريصة على توفير كافة مقومات العملية التعليمية للطلاب بما يضمن تفوقهم والارتقاء بمستواهم العلمي وأداء دورهم تجاه الوطن والمجتمع، مشددا على ضرورة التزام كليات الجامعة بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أي استفسارات تخص المادة، ومراعاة مناسبة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد والحرص على توفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات في سهولة ويسر.