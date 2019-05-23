أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرروة تضافر كافة الجهود والعمل على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف، وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات، للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، اليوم، بحضور حازم الأشموني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تعديل إجراءات التخصيص بالمناطق الصناعية بحوش عيسى ووادي النطرون، بما يدفع عجلة الاستثمار ويحقق الجذب للمستثمرين ويمنح مهل للمستثمرين المتعثرين لاستكمال مشروعاتهم المخصصة بالمناطق الصناعية، وتقرر منح المشروعات المتعثرة مهلة أولى لمدة 6 أشهر ثم مهلة ثانية وثالثة كل واحدة منها 6 أشهر أخرى، تيسيرا عليهم لاستكمال مشروعاتهم.

كما جرى استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المخصص لها أراضي بالمناطق الصناعية بالمحافظة والتي شملت 319 مشروعا بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون منها 40 مشروعا قائما وبدء الإنتاج و93 مشروعا تحت الإنشاء وجاري ترخيص 100 مشروع آخر، و68 مشروعا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى منها 3 مشروعات قائمة و9 مشروعات تحت الإنشاء وجارى ترخيص 44 مشروعا.

وشدًد المحافظ، على استمرار المتابعة الميدانية على المشروعات التي تم منحها مهل لتقييم مدى التزام أصحابها بالمهل الممنوحة لهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب استيفائها من الجهات التنفيذية المعنية، كما وجه دعوته للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم بمحافظة البحيرة خاصة بالمناطق الصناعية الواعدة بوادي النطرون وحوش عيسى.