تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، آثار الحريق ببعض المحلات التجارية بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، حيث نشبت النيران نتيجة لماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف "كمعاينة مبدئية" صباح اليوم الخميس.

وانتقلت الحماية المدنية ومجلس مدينة شرم الشيخ وأجهزة المحافظة لمكان الحريق وجرى السيطرة على الوضع بدون خسائر بشرية.

ووجه المحافظ، بسرعة إزالة آثار الحريق وعمل الصيانة اللازمة للمحال التجارية وسرعة استعادة العمل حتى لا يضار أصحابها ومستأجريها من التوقف في بداية الموسم السياحي.

وقرر عقد مؤتمر طارئ بموقع الحدث بحضور مدير الحماية المدنية ومديري الإدارات المختصة ورئيس مدينة شرم الشيخ لتقديم ومناقشة المقترحات اللازمة لإزالة آثار الحريق وتعويض المتضررين وضمان عدم تكرر مثل تلك الحوادث.