أعلن الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية والتنسيق مع المستشفيات والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف والقطاع الوقائي، لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة.

وأضاف أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال جميع حالات الإجهاد الحراري والتعامل الجيد معها .

وناشد وكيل وزارة الصحة، المواطنين بتجنب موجات الحر و البقاء بأماكن بها أجواء لطيفه متوافر بها مرواح أو مكيفات والتوجه لأقرب مستشفى في حالة حدوث دوار أو فقدان الوع.

كما طالب المواطنين بشرب الكمية المناسبة من المياه خلال اليوم و عدم ترك الأطفال داخل السيارات المغلقة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس و ارتداء النظارات الشمسية والقبعات أثناء الخروج من المنزل ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحه اللون عند الخروج .

وأكد أنه تم توحيد نموذج للإبلاغ عن حالات الإجهاد الحراري وتوزيعه على المستشفيات وتحديد آلية الإبلاغ .