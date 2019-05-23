بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، في تنفيذ خطة الاستفادة بالأراضي والأصول المملوكة للشركات التابعة بالمحافظات للبيع بعد الحصول على الموافقات خاصة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لها.

وكشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام أن الشركة بدأت بالفعل في الإجراءات اللازمة لطرح الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة تمهيدا للبيع .

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن مجلس إدارة "القابضة للنقل" دعت كبري الجهات والمكاتب المتخصصة في مجالي الترويج والتسويق العقاري لتقديم مقترحاتها وخططها للترويج والبيع لهذه الأراضي طبقا لعدد من المحددات والمحاور.

وأوضح أن المحددات تتضمن وضع تصور وأسلوب خطة الترويج للأراضي المملوكة للشركة القابضة وكذلك الأشراف على تنفيذ الخطة، مؤكدا أن الشركة ستطالب الجهات المتقدمة للتنفيذ بإجراءات تفصيلية لخطة العمل وكذلك الخدمات المقدمة لتنفيذ عملية الترويج علي أعلي مستوي، علاوة على التوصيات اللازمة بأفضل وأتسب مواعيد وتوقيتات طرح هذه الأراضي للبيع بما يترتب عليه نجاح الخطة والحفاظ على القيم الحقيقة وتحقيق أفضل العوائد الممكنة.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد أكد في حوار سابق لـ"الوطن" أن الوزارة انتهت من حصر كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة وكشف أن عددها بلغ نحو 250 قطعة أرض بمساحة حوالي 20 مليون متر تتوزع في عدد من المحافظات.

وأكد توفيق نجاح الشركات في تغيير استخدام نشاط 182 قطعة من صناعي إلى سكني خدمي والانتهاء من الإجراءات تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية.

وشدد توفيق على أن العائد من بيع الأصول والأراضي سيستخدم في تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير إلى جانب سداد مديوينات الشركات للجهات الحكومية ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه.