أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية والاستعدادات لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وترتيب الطلاب الأوائل الذين سيتم تكريمهم، على وشك الانتهاء.

وأوضحت كشك، أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، سيعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي، الأحد المقبل، وسيتم إعلانها على موقع المديرية.

موقع"الوطن" ينشر رابط موقع مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية من خلاله فور اعتمادها من محافظ كفر الشيخ.

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