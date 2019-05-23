تابع الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، انتظام الامتحانات بكليات الجامعة للعام الجامعي 2018/2019، بالتزامن مع الموجة الحارة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأجرى الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بكليات التربية الرياضية والصيدلة والتربية، واطمأن على تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة بتوفير وسائل الراحة من مراوح وتكييفات في كافة اللجان وتوفير الرعاية الطبية، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة وتواجد الأطباء باللجان تحسبًا لأي حالات طارئة.

وأشار بدران، إلى أن رئيس الجامعة تابع الامتحانات اليوم، ولا توجد أي شكاوى من الطلاب خلال الامتحانات، حيث أدى طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية امتحان مادة أساسيات ألعاب المضرب وعددهم 881 طالبًا وطالبة، بينما أدى طلاب كلية الصيدلة الفرقة الأولى صيدلة إكلينيك مادة هيستولوجي، والفرقة الثانية عام مادة الصيدلانيات، وأدى الامتحانات في كلية التربية بجميع شعب التخلف من السنوات الماضية.