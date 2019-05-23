خالد الصاوي لـ"ممدوح شاهين": "هاخد حقي منك تالت ومتلت"

قال الفنان خالد الصاوي، إنه لم يّحصل حتى الآن على مستحقاته المالية المتأخرة عن مسلسلي "الصعلوك وهي ودافنشي"، من المنتج ممدوح شاهين، موضحًا أن إطالة شاهين أمد التقاضي يُعد استغلال سيء لحق التقاضي.

وأضاف "الصاوي"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "ممدوح شاهين هيتحاسب على احتجازي أموالي واستثمارها، هو واللي واقف وراه كمان، وكمان اللي مش بينفذوا القانون".

وتابع: "أنا دلوقتي صبور جدًا، بس هاخد حقي تالت ومتلت".

يذكر أن آخر أعمال ممدوح شاهين هو مسلسل "الزوجة 18"، المعروض حالياً علي عدد من المحطات الفضائية، وهو بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، شيماء سيف، محمود الليثي، هيدي كرم، كوكي وكوكبة من النجوم.