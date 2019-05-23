تمكنت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة سعيد جاد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد، برئاسة محمود شحاتة، مساء اليوم، من ضبط محاولتي تهريب طبنجة وعدد من الطلقات والألعاب النارية، بالمخالفة للقانون.

فى المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالمركز الجمركي المطور، برئاسة سعيد عبد الظاهر، مدير الحركة، شُكلت لجنة جمركية من مأمور الحركة، ومأمور التعريفة، لكشف ومعاينة مشمول الحاوية رقم 008627/1 بيان جمركي رقم 5657 لسنة 2019 باسم "م.ع.م"، واردة من فرنسا بعدد 72 طردا.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود شنطة بها طبنجة يمكن تحويلها لسلاح ناري و200 طلقة صوت و29 شمروخ وألعاب نارية متنوعة.

وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بنقطة الفحص والمعاينة الثانية، برئاسة سعيد أبوسكينة، وعرفه عبدالمعطي، مديري الإدارة، شُكّل لجنة جمركية من مأمور الحركة، ومأمور التعريفة، والمكتب الفني، لكشف مشمول الحاوية رقم EISU917373/2 والواردة من ميناء فلكس تاو بإنجلترا بوزن 24840 كيلو جرام بيان جمركي رقم 4052 لسنة 2019 لوجستيه 1 باسم "أ.ل.ا"، بقيمة والصنف طبقا المستندات ورق طباعة.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود تلاعب فى مسميات الصنف والمنشأ، حيث إن المشمول ورق مطلي من وجه واحد، والمنشأ الفعلى الصين وليس إنجلترا كما هو بالمستندات للإعفاء من الرسوم الجمركية، كما تبين وجود زيادة وزن حوالي 1340 كيلو جرام.

وبالعرض على إدارة الشئون القانونية أفادت بتطبيق المادة 121 من قانون الجمارك حيث أن الواقعه تعد تهربا جمركيا كما يتم استيفاء الشق الإستيرادي نحو الزيادة وتم وتقديم فاتورة بالزيادة ونموذج 4، وتم سداد التعويض المستحق بمبلغ 87844 جنيه .

وقرر حسام حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تطبيقا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الأنصاري، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهريب.