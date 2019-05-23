أجلى جيش الاحتلال الإسرائيلي 28 عائلة إثر اندلاع حرائق، التهمت مساحات واسعة في مستوطنة بيت حجاي، جنوب الخليل، بفعل الحَرّ.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن فرق مكافحة الحرائق وبمشاركة إطفائية الجيش هرعت إلى مكان الحريق، وتعمل على إخماد النيران، كما جرى الدفع بقوات إطفاء إضافية.

وأشارت إلى أن قوات مكافحة الحرائق في المنطقة تحاول السيطرة على النيران ومنعها من الاقتراب من المنازل بالمستوطنة.

ولفتت إلى إصابة شخص بالاختناق بسبب استنشاق الدخان.

وأفادت القناة الإسرائيلية بأن 8 فرق إطفاء وإنقاذ تعمل أيضا على إخماد حرائق في أربع نقاط حريق رئيسية بمنطقة بيت شيمش في القدس.

وأوضحت أنه بسبب الحريق تم إجلاء سكان كيبوتس هاريل من منازلهم في منطقة بيت شيمش على أيدي الشرطة الإسرائيلية.