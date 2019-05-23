قال مصدر مسؤول، إنهم وضعوا ضوابط لبيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، بحيث لا يحق لأي شخص بيع التذكرة أو التنازل عنها بعد شرائها من خلال منظومة بيع التذاكر الجديدة ( تذكرتي).

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، أن القرار جاء لمنع بيع التذاكر بالسوق السوداء وضمان إيصالها للمواطنين بالسعر الذي حددته اللجنة المنظمة، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة التي تم استخدامها لبيع التذاكر وضعت ضوابط قوية تتمثل في منع أي أحد من الدخول سوى صاحب التذكرة من خلال أجهزة تتمكن من قراءة البيانات المسجلة على التذكرة وربطها ببطاقة المشجع "fan id"، وفي حال عدم تطابقهما يتم منع مستخدم التذكرة من الدخول.

وحذر المصدر المواطنين من محاولة شراء التذاكر من السوق السوداء أو من خلال وسطاء يدعون قدرتهم على توفير التذاكر للمواطنين، مؤكدا أنه لا بيع للتذاكر إلا من خلال برنامج "تذكرتي"، الذي تم الإعلان عنه منذ عدة أيام.