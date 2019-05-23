قال مصدر أمني، إنه أُفرج عن السفير معصوم مرزوق، وعبدالفتاح البنا من قسمي شرطة أكتوبر والهرم، بمحل إقامة الاثنين، لإنهاء إجراءات الإفراج عنهما.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت، أمس، إخلاء سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز، ونرمين حسين، وعبدالفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، على ذمة القضية المتهمين فيها بالإنضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، وكانوا محبوسين بسببها على ذمة التحقيقات منذ عدة أشهر، ووجهت النيابة لهم تهم تكدير الانضام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد.

وقال مصدر قضائي، إن التحقيقات في القضية لا تزال جارية، على الرغم من قرار إخلاء سبيل المتهمين، الذي اتخذته النيابة في إطار استكمال عناصر التحقيق في القضية، التي لم يتم التصرف فيها بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكمة حتى الآن.

وكان المفرج عنهم قد ألقي القبض عليهم في وقت سابق، بموجب قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة، للتحقيق في القضية المتهمين فيها، وصدرت قرارات بحبسهم وتجديد حبسهم عدة مرات قبل أن تقرر النيابة اليوم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.