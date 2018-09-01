كشف اللواء محمود منصور، مساعد وزير الداخلية السابق، ومؤسس جهاز المخابرات القطري، كيفية تجنيد تنظيم الإخوان الإرهابي السفير الأسبق معصوم مرزوق لتنفيذ الأجندة الإرهابية ضد مصر.

وقال منصور، في حوار عبر قناة "TeN"، إن مبادرة معصوم مرزوق التي دعا فيها للصلح وصلته عبر رأفت كمال القيادي الإخواني الهارب في تركيا.

وأضاف، أن الإخوان عرضوا على معصوم مرزوق "تمويله" بالأموال في أي حملات انتخابية قادمة له، متابعا: "الـ CIA قد تكون تلعب في تمويل المعارضين واليساريين والناصريين، وفي الوقت نفسه يدعي دعم وتأييد الدولة المصرية".

وعدد منصور أسماء المتعاونين مع مرزوق قائلا: "يحيي القزاز، رائد سلامة سامح سعودي، وغادة نجيب ونيرمين حسين".