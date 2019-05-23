أعلنت النقابة العامة للغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، عن صرف الدفعة الثانية من المكافأة السنوية لـ60 ألف عامل في 32 شركة غزل ونسيج على مستوى الجمهورية، التي تقدر قيمتها بـ97.5 مليون جنيه، الإثنين المقبل.

وقال إبراهيم، في بيان اليوم، إنه تلقى مكالمة هاتفية من وزارة المالية تفيد بتحويل المبلغ المقرر إلى الشركه القابضة للغزل والنسيج، موضحا أنه تم الاتفاق على الصرف بداية من الإثنين، وتسليم المكافأة للعمال.

وشكر "إبراهيم" هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة، مؤكداً أن هذه هي الدفعة الثانية من المكافأة، حيث جرى صرف الدفعة الأولى بنفس القيمة المالية منذ 10 أيام.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج، أن استمرار النقابة العامة في الحصول على جميع حقوق العمال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، تقديرا لدورهم في العمل والإنتاج، مطالبا العمال بالمزيد من العمل والثقة في نقابتهم، وفي قياداتهم في الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن استمرار كافة الجهات المعنية في تنفيذ توجيهات الرئيس للنهوض وتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر من أجل التنمية والنهوض بالصناعة وتوفير فرص العمل.