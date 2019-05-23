كشف اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، أن «هناك خطة أمنية لتأمين المتحف الكبير والمنطقة المحيطة به على أعلى مستوى، تكلفت 10% من إجمالى تكلفة المتحف»، منوهاً بأنها تضمنت كاميرات تغطى كامل المتحف، إضافة إلى المناطق البعيدة والمتطرفة التى يصعب الوصول إليها، وأيضاً أجهزة مراقبة وإنذار شديدة الحساسية، تفحص أى محتوى لأى سيارة تدخل من أسواره أو تخرج منه، علاوة على أجهزة تتبع شديدة لأى قطعة وتأمين الأسوار.

"مفتاح": خطة تأمين على أعلى مستوى لحمايته وانتهاؤه هندسياً وأثرياً فى 30 يونيو 2020

وأكد «مفتاح»، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم تخصيص قطار بمترو الأنفاق لخدمة نقل زائرى المتحف المصرى الكبير، والمتحف القومى للحضارة، والمتحف المصرى بالتحرير فقط، معلناً عن إنشاء أول ميدان مسلة معلق فى العالم داخل المتحف الكبير، مشيراً إلى أن المصرى القديم كان يضع الخرطوش الخاص به أسفل المسلة، حيث سيتمكن الزائر من رؤية خرطوش الملك رمسيس الثانى أسفل مسلته، والتى تم نقلها من صان الحجر.

ولفت إلى «أن فكرة المسلة المعلقة ابتكار جديد جارٍ إعداد رسوماته حيث سيتاح للجمهور رؤية قاعدة المسلة التى تحوى خرطوش رمسيس، ويقع الميدان بالمدخل الرئيسى على مساحة 7 أفدنة، أول مرة يحدث بأيادٍ مصرية من تصميم مصرى، مشيراً إلى أنه تم توفير 770 مليون دولار من حجم نفقات المتحف الكبير، والتى كانت تقدر بـ1.6 مليار دولار، منوهاً بأن المتحف المصرى الكبير سيتم الانتهاء منه هندسياً وأثرياً فى 30 يونيو 2020.