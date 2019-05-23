طلب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنبايات والمحاكم، برئاسة على عبد الوهاب، فى خطاب للمستشار علي سلطان، مساعد وزير العدل والمشرف على صندوق الرعاية الصحية، بضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الصندوق وتشكيل لجنة متخصصة لبحث رؤية النقابة العامة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وإنشاء مراكز علاجية بالمحافظات، لكي تغطى احتياجات حوالي 200 ألف عامل في قطاع العدالة.

وكشف الخطاب عن سداد العاملين اشتراكاتهم فى صندوق الرعاية بواقع خصم 4% من الأجر الشهرى بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 200 جنيه.

وأكد مجلس إدارة النقابة العامة، في خطاب آخر إلى المستشار رئيس محكمة النقض والمشرف على صندوق العلاقات الإنسانية، بسرعة توفير الموارد المالية المستحقة لجميع الذين إحيلوا للمعاش خلال الثلاث سنوات الأخيرة والبالغ قيمتها أجر 5 شهور عن كل سنة خدمة قضاها العامل فى العمل، معربا عن أمله في الصرف قبل نهاية شهر رمضان المبارك.