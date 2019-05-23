قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إن أمراض أنيميا الفول والبحر المتوسط والمنجلية، هي أمراض وراثية، موضحا أن علاج أنيميا نخاع العظام يحتاج إلى تدخل جراحي من خلال نقل النخاع العظمي من شخص آخر متبرع، ومن ثم ينشط النخاع لدى المتبرع مرة أخرى.

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أنيميا "التكسير" أو معظمها وراثي وجيني، وهي عبارة عن بعض الخلايا الحمراء التي تريد الحصول على أكسجين أو طاقة تحصل عليها من مصدر تكسير الجلوكوز بنسبة 85% والنسبة المتبقية تحصل عليها من إنزيم معين.

وتابع أن أنيميا البحر المتوسط موجودة في دول إيطاليا ومصر وإسرائيل ويحصل المريض حينها على علاج صعب لأنه مرض وراثي، موضحا أن هناك أنيميا تكسير الدم في الليل، والأكثر إصابة به من يعيشون في إسرائيل، وهناك الأنيميا المنجلية الموجودة في اليمن.