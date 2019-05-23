وجّهت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، 17 اتهاماً إضافياً إلى مؤسس موقع "ويكيليكس"جوليان أسانج، بتلقي ونشر معلومات سرية.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم، أن الاتهامات الجديدة تتخطى لائحة اتهامات أولية ضد أسانج تم الإعلان عنها الشهر الماضي، وأتهم فيها بالتآمر مع تشيلسي مانينج، المدانة بتسريب مستندات خاصة بالجيش الأمريكي، لاختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية.

وتقول لائحة الاتهام الجديدة، إن أسانج تآمر مع مانينج للحصول على ونشر وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك برقيات وزارة الخارجية وتقارير حول حربي العراق وأفغانستان.

ووصفت هذه اللائحة ذلك التآمر بأنه كان يمكن أن يسبب ضرراً كبيراً للولايات المتحدة.

ولا يزال جوليان أسانج، 47 عاماً، قيد الاحتجاز في العاصمة البريطانية لندن بعد طرده من السفارة الإكوادورية، أبريل الماضي، حيث تسعى واشنطن إلى تسلمه من بريطانيا.