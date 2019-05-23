أشاد المجلس القومي للتنمية الزراعية، وشئون المصدرين، بقرار الاتحاد الأوروبي الموافقة بعدم فرض فحوصات إضافية على صادرات مصر من محصول الجوافة، بناء على على توصية المفوضية الأوروبية.

وأكد الدكتور محمد عبدالرحمن السعيطي، رئيس المجلس، أن قرار الاتحاد الأوروبي يمثل شهادة ضمان على جودة الصادرات الزراعية المصرية، لافتا إلى الجهد المبذول من قبل الحكومة لضبط عملية الرقابة على الصادرات، ومن جانب المصدرين لتشريف مصر ورفع تصنيف المنتج والحاصلات الزراعية المصرية عالميا.

وأضاف السعيطي أن الحاصلات الزراعية المصرية تملك سمعة جيدة في الخارج ولكن الفترة الأخيرة حدثت بعض الأزمات والشحنات التي تسبب بمشكلات في بعض دول الخليج، مشيرا إلى اللقاءت التي جمعت بين الجانبين المصري والأوروبي لعرض الإجراءات الجديدة المطبقة على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة وتأكد الجانب الأوروبي من جودتها.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي، قد وافقت على عدم فرض أية فحوصات إضافية على صادرات مصر من محصول الجوافة، وفقا لخطاب رسمى لمكتب التمثيل التجارى المصرى ببروكسيل.

تأتي الموافقة فى ضوء الإجراءات الجديدة التى تطبقها مصر على الصادرات الزراعية المصرية، لضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة، حفاظاً على سمعة المنتج المصرى، وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وإزالة أية معوقات قد تواجهها.