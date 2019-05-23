نصح حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، المزراعين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، غدا، نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مطالبا إياهم بعدم الخروج للأماكن المكشوفة إلا للضرورة، وضرورة الري ليلا أو فجرا لترطيب التربة للنباتات وتعويضها عن النقص الشديد من المياه.

وأضاف "أبو صدام" لـ"الوطن"، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يؤثر سلبيا على المحصول الصيفي ويؤدي لهلاك النباتات الصغيرة وسقوط ثمار الفاكهة الصغيرة، وتتضرر الثمار الناضجة سواء فاكهة أو خضروات ويعرف ذلك باسم "لسعة الشمس"، لافتا إلى ضرورة الري وتوفير الماء للمواشي والدواجن وعدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

وأوضح أنه مع مواكبة ارتفاع درجات الحرارة لموسم حصاد القمح يرجي الحذر من إشعال النيران بالقرب من المحاصيل لتفادي الحرائق، مشيرا إلى ضرورة توخي الحظر في استخدام المواد سريعة الاشتعال كالبنزين والسولار، وعدم الري النباتات في أوقات الظهيرة، وعدم استخدام آلات الحصاد الآلية وماكينات الري أو آلات الدرس والحرث طوال مدة سطوع الشمس، تلافيا للأضرار الجسيمة التي تنجم عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.