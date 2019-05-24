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"الأوقاف" تعلن تفاصيل أكبر خطة لإعمار المساجد بـ650 مليون جنيه

"الأوقاف" تعلن تفاصيل أكبر خطة لإعمار المساجد بـ650 مليون جنيه

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24-5-2019 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24-5-2019 في مصر

عاجل| تأييد حكم تغريم مدحت شلبي بتهمة الإساءة لمجلس إدارة الأهلي

عاجل| تأييد حكم تغريم مدحت شلبي بتهمة الإساءة لمجلس إدارة الأهلي

الإكثار من تناول اللبن الرائب يوميا يعمل على تقليل القلق

الإكثار من تناول اللبن الرائب يوميا يعمل على تقليل القلق

حظك اليوم الجمعة 24-5-2019 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 24-5-2019 على الصعيد المهني والعاطفي

ترامب يناقض البنتاجون بشأن زيادة القوات بالشرق الأوسط: لسنا بحاجة لذلك

ترامب يناقض البنتاجون بشأن زيادة القوات بالشرق الأوسط: لسنا بحاجة لذلك

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مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

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«فيلم» يدافع عن الأيتام ورد السجون: كفاية اللى هما فيه

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