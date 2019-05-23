شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، اليوم، حفل إفطار جماعي بنادي المحافظة بشارع البحر الأعظم في الجيزة.

وخلال الإفطار وجه محافظ الجيزة التحية لعمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل مشيدا بدورهم في الحفاظ على المظهر الجمالي لمرافق المحافظة سواء الأعمال الدورية كالنظافة ورفع تراكمات والمخلفات وتنظيم الحدائق وتهذيب الأشجار، وما يضاف لهم من أعمال إضافية كمعاونة الأحياء فى شفط مياه الأمطار خلال فصل الشتاء ورفع مخلفات الحفر الخاصة بتوصيل وصيانة المرافق.

وأضاف محافظ الجيزة أن أعمال النظافة والتجميل تشغل الحيز الأكبر فى الإهتمامات الإدارية للمحافظة وأنه يتم العمل حالياً على تنفيذ العديد من الخطط فى هذا الصدد سواء التى تتبع سياسة الدولة كالطلاء الموحد لواجهات المبانى أو أعمال خاصة بالحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة كتنظيم الشوارع والميادين ورفع الإشغالات والتعديات وإعادة تأهيل الحدائق والمتنزهات.

وكرم المحافظ عددا من العاملين نظير لكفاءتهم فى العمل لحثهم على التحسين الدائم لمنظومة النظافة خاصة بالمناطق الأثرية وبمحيط المقاصد السياحية والفنادق لكون الجيزة إحدى الواجهات المعتمدة من قبل الدولة لاستقبال الزائرين خاصة خلال الفترة القادمة والتى ستشهد تنظيم مصر لعدة فعاليات دولية هامة قائلا، "دوركم مايقلش عن أى مسئول فى إظهار المحافظة بالصورة اللائقة والتى تستحقها كواجهة حضارية للبلد".

من جانبهم أبدى عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة سعادتهم لحرص قيادات المحافظة على الحفاظ على هذا التقليد السنوي، لمشاركتهم وتقديم شهادات التقدير للمجتهدين منهم مؤكدين على الدور الإيجابى لتلك الفعاليات فى رفع معنوياتهم ودفع حماستهم لبذل المزيد من الجهد فى سبيل الإرتقاء بالمظهر الجمالى للمحافظة.

. حضر الحفل اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة واللواء ياسر محمد سامى رئيس حى جنوب الجيزة والأستاذ شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وعدد من العاملين بالهيئة