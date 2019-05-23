قررت النيابة العامة حبس 10 من مشجعي النادي الأهلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون (أولتراس).

وتضمنت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أعادوا نشاط الألتراس بعد حل الرابطة.

وقالت مصادر من دفاع المتهمين، إنهم ألقي القبض عليهم، وعُرضوا على النيابة خلال اليومين الماضيين، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وأوضحت المصادر أن هناك عددا آخر من المشجعين أُلقي القبض عليهم خلال الأيام الماضية، لكنهم لم يُعرضوا على النيابة حتى الآن.

ومن المنتظر أن تستكمل النيابة التحقيق مع المتهمين في القضية خلال الأيام المقبلة.

وسبق أن أخلت النيابة، خلال الأشهر الماضية، سبيل مجموعة كبيرة من جماهير النادي الأهلي الذين كانوا محبوسين على ذمة التحقيقات باتهامات تتعلق بالانضمام إلى الألتراس، لكن مجموعة جديدة منهم قد ألقي القبض عليهم، وعرضوا على النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم بشأنهم.