بدأت الحلقة الـ18 من مسلسل "أبو جبل" برفض حسن أبو جبل "مصطفى شعبان" ما قام به عمال شركته القديمة، وتركهم العمل في شركة وجيه أبو اليزيد "محمود البزاوي"، وطلب منهم العودة لشركة وجيه.

بعدها توجه "حسن" لـ"وجيه" فس شركته، مؤكدا أن ما قام به عماله لن يتكرر، كما كشفت الحلقة عن تعاون بين "وجيه أبو اليزيد" مع "شادي" المدير المالي لـ"حسن"، الذي يأتمنه على أمواله وشركته الجديدة.

وهدد "حسن" "البزاوي" الذي يجسد شخصية "وجيه"، وطالبه بالابتعاد عنه وعن عائلته، وهدده بأن أي محاولة لإيذائهم ستكون عواقبها وخيمة عليه.