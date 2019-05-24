أعلنت شركة مترو الأنفاق، الدفع بقطارات إضافية بالخطوط الثلاثة للمترو، لامتصاص زحام الركاب بالمحطات، مشيرة إلى أن جميع قطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها وبانتظام وبصورة طبيعية ولا يوجد أي أعطال.

وقالت الشركة، في بيان لها، مساء الخميس، إن غرفة العمليات تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام سير القطارات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرة إلى انتشار فرق الصيانة على رصيف المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات.