بالصور| تفحم جثتي طفلين في حريق هائل داخل شقة بالمحلة

من الحريق الهائل في الشقة السكنية بالمحلة

تفحمت جثتا طفلين داخل شقة سكنية في منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، إثر اندلاع حريق هائل فيها، بسبب ماس كهربائي.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في شقة سكنية بشارع محمد إسماعيل بمنطقة الجمهورية دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وعلى رأسها المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، والعميد خالد فوزي رئيس حي ثان، واللواء محمد أنور الوروري حكمدار الأمن بمركزي سمنود والمحلة، واللواء أشرف الخلاوي مساعد مدير فرقة المحلة.

وتبين من المعاينة الأولية، نشوب حريق هائل في شقة سكنية مؤجرة للمدعو أنس عبد الوهاب، بالطابق الخامس من عمارة سكنية بالمنقطة المشار إليها آنفا.

وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لإخماد نيران الحريق والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي الوحدات بالعقار.

وعثرت القوات على جثتي نجلي مستأجر الشقة المذكورة، "خالد" و"ساجد" متفحمتين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن والدي الطفلين وزوجته قد تركا منزل العائلة لأداء صلاة التراويح بأحد المساجد في المنطقة وعادا معا بعد ساعتين، وفوجئا بنشوب الحريق ومصرع نجليهما.

ونقلت جثتا الطفلين إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد سبب الحريق، وتقدير قيمة التلفيات والخسائر.