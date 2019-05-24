بعد فرض غرامة على مخالفته.. ما هو "الذوق العام" في السعودية؟

حفاظًا على الذوق العام والعادات الأخلاقية للمجتمع السعودي، تفرض السلطات في المملكة العربية السعودية غرامة مالية قيمتها خمسة آلاف ريال على مخالفي نظام الذوق العام في المملكة، اعتباراً من غدٍ السبت.

ويُوقع نظام الذوق العام غرامة مالية على المخالف بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، كما يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

على قدر اتساع مفهوم "الذوق العام"، إلا أن هناك لائحة له صوت عليها مجلس الشورى، ووافق عليها مجلس الوزراء السعودي، 9 أبريل الماضي، توضح معنى الذوق العام، في النقاط التالية:

- مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

- يبرز الهدف من حماية الذوق العام، احترام حريات الآخرين، ومراعاة خصوصيات الناس، وعدم التعدي بالقول والفعل على ما يمكن أن يخدش الذوق العام لهم، ومن ذلك احترام خصوصياتهم في المرافق العامة وجميع الخدمات المقدمة بصفة جماهيرية عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية.

- التأكيد على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، ويشدد على أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.