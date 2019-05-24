"حصر الأجهزة المستعملة بالمنزل".. إجراءات ضبط حالات سرقة تيار الكهرباء

عدادات كهرباء "ارشيف"

تتبع شركات توزيع الكهرباء عدة إجراءات لضبط المتهمين بسرقة التيار الكهربائي، ترصدها "الوطن" في التالي:

- الضبط عن طريق مندوب الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع.

- الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط.

- تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة.

- إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تمت بها السرقة ووقت الضبط.

- يتضمن التقرير وصف دقيق لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع بالسرقة ويتم ذكرها في تقرير الضبط.

- حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط.

- تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.