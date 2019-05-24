قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها حاولت فعل ما بوسعها لتحقيق رفعة بريطانيا، بعدما اختار الشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، ولكنها لم تفلح في ذلك.

وأضافت ماي، خلال كلمتها للشعب البريطاني، أنها حاولت لـ3 مرات العبور بالبلاد إلى شاطئ الأمان وإنهاء حالة التقشف وتوفير مستقبل أفضل لمواطني بريطانيا ولكنها لم تنجح.

وتابعت: "لم أفلح في تحقيق تلك النتيجة وبات واضحا بالنسبة لي أنه من مصلحة البلاد أن يقوم رئيس وزراء جديد لقياده الجهود وأعلن اليوم استقالتي عن منصبي، وسأستمر في عملي لحين توفير خليفة لي".