قبضت أجهزة الأمن في الجيزة، على طالب وصديقه بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة ممرضة في الجيزة، وتبين من تحريات المباحث أن المتهم الأول "أحمد. م" 19 عاما، تربطه صلة قرابة بالمجني عليها بصفتها خالته وأنه خطط للجريمة ونفذها بمعاونة صديقه "أدهم. م" 18 عاما، عامل.

كان قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغًا من "هيام. ف" 35 عاما، حاصلة على دبلوم تمريض باكتشافها سرقة 5 أطقم ذهب عبارة عن (خاتم – أسورة – حلق – سلسلة) وسلسلة بدلاية ومبلغ مالي قدرة 6000 ريال سعودي من داخل منزلها جزيرة الدهب.

وجه اللواء رضا العمد مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث وتحري، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول أنه اتفق مع صديقه الثاني على سرقة خالته وأطلعه على تحركاتها، وبتاريخ الواقعة توجها سويا للعقار محل البلاغ وانتظر الأول أسفله للمراقبة وتسلق الثاني المواسير ودخل الشقة عن طريق شباك المنور واستولى على المسروقات.